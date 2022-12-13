В сдержанном синем пальто: королева Камилла посетила благотворительную организацию

Ее Величество нанесла визит в сообщество Emmaus в доме Бобби Винсента в Вест-Норвуде, в Лондоне. Камилла посетила благотворительную организацию, которая поддерживает тех, у кого нет дома, предоставляя им жилье, работу и финансируя обучение в течение почти 15 лет.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева-консорт является покровительницей Emmaus UK с 2006 года и посетила многие его общины по всей стране, которые десятилетиями помогали бездомным.

Во время визита Камилла узнала о планах Emmaus SLC переориентировать свою поддержку, чтобы больше помогать женщинам, которые не имеют крова и, возможно, оказывать большую поддержку тем бездомным, которые страдают психическими заболеваниями или наркозависимостью, пишет Daily Mail.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Когда Камилла рассматривала комнату, председатель попечительского совета Emmaus SLC Джонатан Паллас, сказал, что в предоставляемых им помещениях есть свободные койки, но добавил: "Бездомность не исчезла".

Ее Величество приехала на встречу в сдержанном темно-синем пальто на пуговицах, под которым была молочная блузка с рюшами на рукавах. Обула Камилла свои любимые замшевые высокие сапоги на каблуках. У королевы была лаконичная укладка, в ушах – жемчужные серьги и легкий макияж на лице.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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