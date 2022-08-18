В сексуальном платье и на высоких каблуках: Талия Сторм на премьере приквела "Игры престолов"

Британская певица продемонстрировала эффектный образ на мероприятии.
Талия Сторм посетила премьеру приквела "Игры престолов" – сериала "Дом Дракона", которая состоялась в Лондоне.
Для красной дорожки она выбрала сексуальный образ. Талия надела черное обтягивающее платье, состоявшее из длинной юбки, полосок на груди и животе. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
Сторм скомбинировала наряд с черными лакированными туфлями на высокой платформе и каблуке.
Руки она украсила браслетами, шею – колье с камнями и ее именем Tallia, а уши – длинными жемчужными серьгами.
Укладка и макияж с акцентом на глазах завершили эффектный образ певицы.
К слову, в сериале рассказывается о событиях, происходивших за 200 лет до "Игры престолов". Сюжет создан по мотивам книги "Пламя и кровь" (Fire and Blood) Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом стал его сценаристом. В центре сюжета – гражданская война между Таргариенами.
Напомним, на вечеринке в Лондоне Сторм появилась в откровенном аутфите. Она одела черное прозрачное платье макси, расшитое стразами и блестками, с соблазнительным декольте. Под нарядом на Сторме были черные стринги, которыми она светила.
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