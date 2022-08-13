В сексуальных платьях: Кайли Дженнер показала, как с сестрами праздновала свой юбилей

Звезда реалити устроила громкую вечеринку в честь своего 25-летия.

На днях у Кайли Дженнер был день рождения. Отпраздновала свое 25-летие красавица громкой вечеринкой, на которую пришли ее сестры из клана Кардашьян-Дженнер, мама и друзья.

В Instagram звезда реалити опубликовала фотографии с пати.

Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли для праздника выбрала белое обтягивающее платье с блестками, которое идеально подчеркнуло его сексуальные формы. Наряд имел опущеную линию плеч и высокий разрез.

Фото: Instagram Кайли Дженнер

Ким была одета в красное асимметричное платье-сетку, а Кендалл сияла в золотистом кроп-топе и асимметричной мини-юбке.

Кендалл и Кайли Дженнер, Ким Кардашьян / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Их мама – Крис Дженнер – выбрала розово-красное платье с принтом.

Показала Дженнер и фото со своим бойфрендом – рэпером Тревисом Скоттом, с которым она воспитывает двоих детей – 4-летнюю Сторми и 6-месячного Вольфа.

Кайли Дженнер и Тревис Скотт / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли хвасталась перед фолловерами подарками и большим разноцветным тортом.

Фото: Instagram Кайли Дженнер

Фото: Instagram Кайли Дженнер

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