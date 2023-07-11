В семье Бориса Джонсона пополнение: его супруга Кэрри родила третьего ребенка и показала фото

35-летняя супруга Бориса Джонсона поделилась в своей блоге в Instagram несколькими милыми снимками новорожденного сына, который появился на свет 5 июля.

"Неделя Фрэнки ❤️

Добро пожаловать в мир Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, родился 5 июля в 9:15 утра. (Угадайте, какое имя выбрал мой муж?! )

Я люблю каждую минуту этого сонного сладкого малыша. Видеть, как мои старшие двое обнимают своего нового брата с такой радостью и волнением, было самым замечательным зрелищем. Мы все очень взволнованы.

Большое спасибо невероятной команде родильных отделений NHS в UCLH. Они действительно самые удивительные, заботливые люди. Я чувствую такую огромную благодарность», - написала в подписи Кэрри и сопроводила пост сердечком.

(листайте фото вправо)

Для Кэрри и Бориса это третий общий ребенок и второй сын. Пара поженилась весной 2021 года, их первенец Уилфред появился на свет за год до их свадьбы, а дочь Роми родилась в декабре 2021 года.

Поздравляем Кэрри и Бориса, джонсонюков ведь много не бывает! Всего у экс-премьер-министра Великобритании, напомним, восемь детей.

Борис и Кэрри Джонсон / Фото: Associated Press

Читайте также: