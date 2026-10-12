В семье брата принцессы Уэльской - Джеймса Миддлтона - случилось горе

Джеймс Миддлтон и Зулу / © Instagram Джеймса Миддлтона

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Джеймс поделился серией фотографий черного кокер-спаниеля, начиная с черно-белого портрета, на котором он держит щенка на руках.

В социальных сетях также была опубликована фотография трехлетнего сына Джеймса, Иниго, целующего Зулу в голову, пока собака лежит на лежанке на улице. Иниго также появился на фотографии, на которой было видно место захоронения Зулу.

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Джеймс Миддлтон и Зулу / © Instagram Джеймса Миддлтона

«Моя любимая Зулу ушла из жизни 🖤», — написал 39-летний Джеймс.

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«В этом месяце ему исполнилось бы 16 лет. Замечательный возраст, и я знаю, что не мог бы желать большего», — продолжил он. «Но в этом и заключается забавная особенность любви к собаке. Они с нами всего несколько летних сезонов и рождественских праздников, но каким-то образом настолько глубоко вплетаются в нашу жизнь, что невозможно представить ее без них. Они разделяют с нами самые счастливые моменты, сидят рядом в самые темные и не просят ничего, кроме нашего общества. И когда они уходят, мы скорбим не просто об их отсутствии, а о той части нас самих, которая ушла вместе с ними. Почти 16 лет воспоминаний и моментов, которые принадлежали нам двоим. Целая жизнь для него, но никогда не достаточно длинная для меня…», - написал трогательные слова Миддлтон.

Сын Джеймса - Иниго и Зулу / © Instagram Джеймса Миддлтона

Собаки Джеймса Миддлтона / © Instagram Джеймса Миддлтона

Сын Джеймса - Иниго в месте захоронения Зулу / © Instagram Джеймса Миддлтона

Джеймс написал, что похоронил Зулу рядом с его матерью, Эллой, любимой собакой Джеймса, которая умерла в 2023 году и которую он считал своей опорой в борьбе с депрессией.

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