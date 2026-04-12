В семье датской королевы Мэри случилось горе

Умер отец королевы Мэри — профессор Джон Далглиш Дональдсон. Ему было 84 года.

© Getty Images

В Instagram Ее Величество опубликовала черно-белое фото своего отца, подпись к которому гласит:

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева сообщает о смерти своего отца, профессора Джона Далглиша Дональдсона, в Хобарте, Тасмания. Ему было 84 года»,

«Мое сердце тяжело, а мысли мрачны. Мой любимый отец умер. Но я знаю, что, когда горе утихнет, воспоминания станут светлее, и самым сильным останется любовь и благодарность за все, что он мне дал и чему научил», — добавила личное послание королева.

Джон Дональдсон / © Датская королевская семья/Instagram

Джон Дональдсон / © Датская королевская семья/Instagram

Профессор Джон Дональдсон уже некоторое время все больше страдал от возраста. Королева в последний раз навещала его отца в марте, где они провели несколько приятных и близких моментов вместе.

Джон Дональдсон был профессором прикладной математики и родился в Шотландии 5 сентября 1941 года.

Семья приняла решение о проведении частной поминальной службы позже.

Напомним, мать Мэри — Генриетта Дональдсон, скончалась в 1997 году в результате неудачной операции на сердце.

