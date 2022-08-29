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В семье герцога и герцогини Сассекских случилось пополнение

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В семье герцога и герцогини Сассекских случилось пополнение

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Не секрет, что Меган и Гарри - страстные любители животных. Еще когда будущая герцогиня Сассекская только переезжала в Великобританию к принцу, она взяла с собой одну из своих собак.

На прошлой неделе герцог и герцогиня Сассекские порадовали королевских наблюдателей, когда стало известно, что они спасли семилетнего бигля по кличке Mamma Mia.

Как пишет Hello!, собака была спасена федеральными властями Вирджинии вместе с 4000 других гончих в прошлом месяце. В Твиттере были опубликованы снимки животного, спасенного герцогом и герцогиней. А в подписи сообщалось:

"Мама Мия, бигль, спасенный из питомника в Вирджинии, недавно был усыновлен не кем иным, как герцогом и герцогиней Сассекскими, принцем Гарри и Меган Маркл".

Известно, что за последние несколько лет Меган Маркл приютила несколько собак-спасателей и привезла своего пса Гая в Великобританию, когда готовилась к свадьбе с принцем Гарри. Также Меган выбрала благотворительную организацию по защите животных Mayhew в качестве одного из своих первых патронажей в Британии.

А принц Гарри вскоре после помолвки с Меган рассказывал журналистам о том, как собаки его бабушки королевы Елизаветы II тепло встретили Меган в первый день встречи с ней.

Меган и Гарри / © Associated Press
Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что Меган Марк в подкасте случайно "засветила" прозвище принца Гарри.

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