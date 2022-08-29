В семье герцогини Корнуольской случилось горе

Считается, что дальний родственник герцогини Корнуольской, который был втянут в одну из самых продолжительных битв за развод в Великобритании, покончил с собой в номере лондонского отеля Durrants. Тело мужчины обнаружила горничная. Также утверждалось, что недавно 59-летний мужчина был признан банкротом.

Чарльз Вильерс и его бывшая жена Эмма Вильерс попали в заголовки газет после того, как оказались вовлеченными в спор о том, следует ли урегулировать их развод в шотландских или английских судах.

Пара рассталась в 2012 году и подала на развод в 2014 году, что сделало их ожесточенный семейный конфликт одним из самых продолжительных в истории, поскольку на момент его смерти он все еще оставался нерешенным, пишет Daily Mail. Судебная тяжба охватила пять различных судов и 20 судей в течение восьми лет, но так и не была завершена.

Чарльз Вильерс / Фото: Getty Images

Известно также, что Вильерс имел какие-то психические проблемы и должен был посетить клинику в Великобритании. Но, по данным Times, вместо того чтобы пойти в клинику, Вильерс зарегистрировался в отеле Durrants в прошлую среду и на следующий день покончил с собой. В настоящее время смерть мужчины расценивается как неожиданная, обстоятельства выясняются. Также известно, что будет проведено вскрытие.

Читайте также: