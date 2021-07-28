В семье испанской королевы Летиции случилось горе

48-летняя королева-консорт потеряла любимую бабушку.

Бабушка Летиции по отцовской линии Менчу Альварес дель Валле умерла в возрасте 93 лет. Летиция была с ней очень близка и, несомненно, переживает тяжелую утрату. Новостью поделился испанский журнал Semana.

Мария дель Кармен "Менчу" Альварес дель Валле родилась в Сантандере в 1928 году, но с юных лет жила в Овьедо. Она работала журналисткой на нескольких радиостанциях, включая Radio Asturias, Radio Oviedo (позже REM), La Voz de Principado и Radio Nacional de Espana. Она ушла из карьеры в 1990 году в возрасте 62 лет. Бабушка стала примером для Летиции, которая тоже пошла учиться на журналиста и работала в профессии на ABC и EFE, а затем стала ведущей новостей на CNN + и Televisión Española аж до самой свадьбы с испанским принцем Фелипе в 2004 году.

Королева Летиция с бабушкой / Getty Images

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В 1949 году Менчу Альварес вышла замуж за Хосе Луиса Ортиса Веласко, и у них родился сын Хесус Хосе Ортис Альварес (отец Летиции) и две дочери Мария дель Хенар и Кристина. Муж Менчу Хосе скончался в марте 2005 года в возрасте 82 лет.

Дочери королевы Летиции и короля Филиппа VI – принцесса Леонор и инфанта София также были близки со своей прабабушкой. Она присутствовала на церемониях их крещений и на других важных событиях в жизни ее внучки королевы Летиции.

Королева Летиция с бабушкой / Getty Images

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Стиль испанской королевы Летиции (48 фото)

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