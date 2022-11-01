В семье премьера пополнение: Риши Сунак взял пример с Бориса Джонсона и завел питомца

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак взял из приюта собаку после того, как его дочери увидели собаку экс-премьера Бориса Джонсона и попросили отца завести собственного питомца.

Издание Daily Mail поделилось видео, на котором Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти направлялись по коридору дома № 10 на Даунинг-стрит вместе с новым членом своей семьи - лабрадором-ретривером по кличке Нова.

Супруги купили для питомца ошейник с маком в Королевском британском легионе Poppy Appeal 2022 в честь предстоящего Дня памяти.

Риши и Акшата не часто появлялись ранее на публике вместе, но теперь к жене нового премьер-министра будет приковано больше внимания, чем прежде. В этот день Акшата была одета в черный теплый свитер с высокой горловиной и широкими рукавами, который сочетала с белой юбкой в разноцветный горох и черными туфлями-лоферами.

Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти / Фото: Getty Images

Сунаки был в черном классическом костюме, белой рубашке и белом галстуке в черную полоску. Он держал собаку за поводок, когда семья позировала перед входом в Дом № 10.

Кстати, ранее мы рассказывали, что Риши Сунак не будет жить в доме, где жили Борис Джонсон и Лиз Трасс. Он сделал выбор в пользу других апартаментов.

Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти / Фото: Getty Images

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