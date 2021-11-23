В семье принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка случилось горе

В семье принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка произошло прискорбное событие. Ушел из жизни отец Джека – Джордж Бруксбэнк.

Это случилось в минувший четверг, всего за три дня до того, как Джек и Евгения крестили своего сына Августа на тайной двойной церемонии.

72-летний Джордж в прошлом году переболел коронавирусом. Болезнь протекала тяжело, тогда мужчина провел несколько недель в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких и просто чудом выжил. Так говорили врачи. Восстановиться после болезни полностью он не смог.

Во вторник в Daily Telegraph семья Бруксбэнка разместила объявление с надписью: "Бруксбэнк, Джордж. Умер 18 ноября. Любил все хорошее в жизни, но особенно жену, друзей, мальчиков, невесток и внуков", пишет Hello!

Никола и Джордж Бруксбэнк - родители Джека Бруксбэнка / Associated Press

Кремация Джорджа Бруксбэнка пройдет в частном формате, подробности обещают немного позже. В июне прошлого года принцесса Евгения поблагодарила сотрудников NHS за спасение жизни господина Бруксбэнка после того, как он заболел COVID-19. В августе 2021-го мы сообщали, что Джек Бруксбэнк возьмет на себя роль директора бухгалтерского бизнеса своего отца, компании Pangea Land And Property Limited, после того как Джордж ушел в отставку по состоянию здоровья в июне.

Сара Йоркская, Джордж Бруксбэнк и его супруга Никола на свадьбе Евгении и Джека в 2018 году / Getty Images

Джордж успел познакомиться со своим внуком – сыном Евгении и Джека – Августом Хоуком, мальчик родился 9 февраля 2021 года в лондонской больнице Портленда.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

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