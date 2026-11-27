Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

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Брижит Макрон вместе с мужем — президентом Франции Эммануэлем Макроном, королем Камбоджи Нородомом Сиамони и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани посетила недавно отреставрированный храм Западный Мебон в археологическом комплексе Ангкор в рамках государственного визита в Камбоджу.

Реставрация храма, построенного в XI веке, длилась 14 лет. Над восстановлением исторического памятника работали французские и камбоджийские специалисты.

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Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Для этого мероприятия первая леди выбрала элегантный серебристо-серый костюм из фактурной ткани. Он состоял из удлиненного приталенного жакета без лацканов с V-образным вырезом, прорезными карманами и крупными пуговицами, обтянутыми тканью в тон, а также прямых брюк со стрелками.

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Под жакет Брижит надела белый топ. Аутфит она дополнила серыми туфлями на высоких шпильках.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Макрон сделала объемную укладку с закрученными наружу кончиками волос и макияж с акцентом на глазах. Аутфит она завершила солнцезащитными очками в темной оправе, золотистыми серьгами-кольцами, цепочками с подвесками и кольцами.

На фоне мужчин в темных классических костюмах первая леди в светлом наряде выглядела особенно эффектно.

Напомним, Брижит Макрон в платье с золотыми пуговицами и поясом Louis Vuitton появилась на церемонии приветствия в Малайзии.

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