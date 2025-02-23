В серебристом мини и золотых лодочках на шпильке: леди Виктория Херви сходила на показ

48-летняя тусовщица сходила на показ Helen Anthony во время Недели моды в Лондоне. Показ прошел в отеле Londoner Hotel.

Леди Виктория приехала на шоу в короткой серебристой куртке и мини-юбке из этого же костюма, а обута была в золотые туфли-лодочки. У нее были распущены белокурые волосы и уложены в объемную прическу, выразительный макияж глаз и дополнила лук небольшими серьгами-висюльками, кольцами, украшенными жемчугом и светлым маникюром.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как леди Виктория отпраздновала 48-летие и появилась на пати в шелковом оливковом платье-халате.

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