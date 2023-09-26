В серебристом платье и с красными губами: принцесса Мария-Олимпия на светской тусовке

Вчера девушка присутствовала на мероприятии Bulgari Serpenti Icon Event в рамках Парижской недели моды в столице Франции.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

27-летняя Мария-Олимпия надела обтягивающее серебристое макси-платье без рукавов, которое дополнила остроносыми туфлями-лодочками и золотистым клатчем, который переливался стразами. На шее у Марии-Олимпии было украшение с кулоном, а в ушах серьги. Ее короткие волосы были аккуратно уложены, а в макияже сделала акцент на красных губах.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Ранее Мария-Олимпия посещала Нью-Йоркскую неделю моды. Фотографы запечатлели ее на показе Carolina Herrera в Музее американского искусства Уитни.

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