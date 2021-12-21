В серебристом платье: леди Китти Спенсер блеснула красивым декольте

30-летняя племянница принцессы Дианы – леди Китти Спенсер – показала свою новую обложку для глянца.

Модель опубликовала в Instagram фотографию, которая стала обложкой нового выпуска Harper's Bazaar Germany, а в подписи подробно рассказала о том, где и когда создавался снимок.

"Я так горжусь этим и благодарна моему дорогому другу @kaimargrander мы давно хотели сделать что-нибудь вместе, и съемка обложки @harpersbazaargermany в Венеции в @dolcegabbana Alta Moda, безусловно, стоила ожидания! Спасибо от всего сердца @stefanarmbruster за фотографии, которые я всегда буду хранить ", - подписала фото Китти.

Девушка запечатлена в черном кружевном бюстгальтере и серебристом платье на тонких бретельках с V-образным декольте. На шее у звезды роскошное колье из камней, а светлые волосы накручены кудрявыми локонами. На пальце у модели кольцо тоже с камней. Китти Спенсер выглядит очень эффектно, хотя глаза она прикрывает рукой, и узнать ее на этом снимке непросто.

Напомним, в этом году Китти вышла замуж. Если вы еще не читали наш материал о звездных и королевских свадьбах года, непременно сделайте это.

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