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В серебристом платье с кристаллами: кронпринцесса Мэри на торжественном приеме

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В серебристом платье с кристаллами: кронпринцесса Мэри на торжественном приеме

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Мэри присутствовала на торжественном банкете в честь короля и королевы Испании, прибывших с визитом в Данию.

Кронпринцесса Мэри появилась на мероприятии в серебристом вечернем платье, усыпанном камнями от Lasse Spangenberg, в руках держала серебрянный клатч J.Furmani, также у принцессы было несколько драгоценных браслетов на запястье, Эдвардианская тиара на голове и цветочные серьги с бриллиантами Bruun Rasmussen.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

У Мэри была вечерняя укладка, насыщенный макияж глаз и бордового оттенка помада на губах. Волосы кронпринцесса собрала в вечернюю укладку и выглядела роскошно. Ее супруг кронпринц Фредерик был в военной форме.

Напомним, королева Летиция блистала на банкете в синем платье Felipe Varela и в фамильной тиаре Tiara de Lis.

Королева Летиция и король Филипп VI на банкете у королевы Дании Маргрете II / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI на банкете у королевы Дании Маргрете II / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
549
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