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В серебряном платье с откровенным декольте: внучка Байдена блеснула сексуальным бюстом на государственном ужине

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
356
Время на прочтение
1 мин
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В серебряном платье с откровенным декольте: внучка Байдена блеснула сексуальным бюстом на государственном ужине

Наоми Байден и Питер Нил / Фото: Associated Press

Наоми Байден продемонстрировала на мероприятии в Белом доме роскошный вечерний аутфит.

Внучка президента США Джо Байдена – Наоми Байден вместе со своим мужем Питером Нилом посетила государственный ужин в Белом доме, организованный в честь официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон.

Наоми выглядела роскошно. Она была одета в серебряное платье макси, расшитое пайетками, с разрезом сзади. Главный акцент в ее вечернем образе был на откровенном декольте, которое подчеркнуло сексуальный бюст Байден.

Наоми Байден и Питер Нил / © Getty Images
Наоми Байден и Питер Нил / Фото: Getty Images

Свой аутфит Наоми дополнила белыми туфлями на шпильках и серебряными ремешками-цепочками и клатчем цвета металлик. Волосы она распустила, сделала нежный макияж, украсила уши серьгами-кольцами с камнями, а руки – золотыми браслетами.

Наоми Байден и Питер Нил / © Associated Press
Наоми Байден и Питер Нил / Фото: Associated Press

Питер был одет в черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку и черные туфли.

Напомним, Джилл Байден на государственном ужине сияла в элегантном изумрудном платье макси от Ralph Lauren с блестящими стразами и пикантным вырезом.

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Дата публикации
Просмотры
356
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