В серебряном платье с пайетками: Иванка Трамп в роскошном образе сияла на вечеринке
Дочь президента США и бизнесвумен с мужем побывали на мероприятии в казино.
Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером посетила вечеринку в казино в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Там дочь президента даже поиграла в азартные игры.
Фотографии оттуда она опубликовала на своей странице в Instagram.
Иванка сияла на ивенте в роскошном образе. На ней было гламурное кутюрное платье с полупрозрачной юбкой от бренда Georges Hobeika. Наряд имел пикантное округлое декольте и прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Аутфит Трамп дополнила босоножками цвета металлик и черным плетеным клатчем-футляром от Bottega Veneta.
Иванка сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на глазах, украсила уши элегантными серьгами с бриллиантами, а на руках были деликатный браслет-цепочка и кольцо.
Джаред был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черную бабочку.
