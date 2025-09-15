В серебряном платье с пайетками: Иванка Трамп в роскошном образе сияла на вечеринке

Иванка Трамп и Джаред Кушнер / © Instagram Иванки Трамп

Реклама

Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером посетила вечеринку в казино в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Там дочь президента даже поиграла в азартные игры.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Фотографии оттуда она опубликовала на своей странице в Instagram.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка сияла на ивенте в роскошном образе. На ней было гламурное кутюрное платье с полупрозрачной юбкой от бренда Georges Hobeika. Наряд имел пикантное округлое декольте и прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Реклама

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Аутфит Трамп дополнила босоножками цвета металлик и черным плетеным клатчем-футляром от Bottega Veneta.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на глазах, украсила уши элегантными серьгами с бриллиантами, а на руках были деликатный браслет-цепочка и кольцо.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Джаред был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черную бабочку.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп в голубом купальнике покаталась на сапборде на Багамских островах.