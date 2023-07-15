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В серьгах-цветах и платье с объемными рукава: принцесса Швеции продемонстрировала романтический образ

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
606
Время на прочтение
1 мин
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В серьгах-цветах и платье с объемными рукава: принцесса Швеции продемонстрировала романтический образ

Принц Филипп, принцесса София, принцесса Мадлен и ее муж Крис О’Нил / Фото: Getty Images

Красивым нарядом принцесса затмила старшую сестру - наследницу престола.

Принцесса Швеции Мадлен заставила фотографов смотреть только на нее, когда появилась на дне рождении старшей сестры - кронпринцессы Виктории - в потрясающем платье от бренда ALEXIS.

Платье было выполнено в романтическом стиле, длины миди и имело длинные пышные рукава и V-образное декольте.

Ткань, из которой было сделано платье, имела цветочный принт и была расшита серебристыми пайетками.

Принц Филипп, принцесса София, принцесса Мадлен и ее муж Крис О’Нил / © Getty Images
Принц Филипп, принцесса София, принцесса Мадлен и ее муж Крис О’Нил / Фото: Getty Images

На талии у Мадлен был тонкий пояс, завязанный на бант, а в ушах необычный крупные серьги в виде фиолетовых цветов.

Принцесса Мадлен / © Getty Images
Принцесса Мадлен / Фото: Getty Images

Образ также дополнили несколько золотых украшений, укладка и зеленые босоножки на каблуках с завязками от бренда Alexandre Birman.

Босоножки принцессы Мадлен / © Getty Images
Босоножки принцессы Мадлен / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
606
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