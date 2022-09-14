В серьгах Дианы и броши королевы: принцесса Кейт на траурной процессии по Елизавете II

14 сентября гроб королевы Елизаветы II последний раз покинул Букингемский дворец, на лафете его перевезли в Вестминстер-холл. Траурный кортеж прошел через центр Лондона, в процессии участвовали все члены королевской семьи.

Фото: Associated Press

Новоиспеченный король Великобритании Чарльз III, шел за гробом вместе со своими братьями и сестрой, также их сопровождали принцы Уильям и Гарри. Супруги принцев - принцесса Уэльская и герцогиня Сассекская ехали в автомобилях.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Во время движения процессии Биг-Бен звонил с интервалом в одну минуту, сообщает издание The Guardian. Дубовый гроб королевы был задрапирован королевским штандартом, на котором лежала бархатная подушка с императорской государственной короной, изготовленная для коронации короля Георга VI в 1937 году.

Фото: Associated Press

Когда Елизавета II прибыла в Вестминстер-холл, началась служба, на которой присутствовали все ее близкие. Принцесса Уэльская, Кэтрин, была одета в черное пальто от Catherine Walker & Co, капроновые колготы и замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

На голове у супруги принца Уильяма была шляпа-таблетка с вуалью, а также несколько очень ценных украшений из жемчуга, который в королевской ювелирной традиции символизируют слезы, поэтому именно украшения из него надевают на похороны.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Серьги Кейт ранее принадлежали принцессе Диане, как и браслет на ее руке. Также новая принцесса Уэльская надела помолвочное кольцо своей покойной свекрови и крупную брошь из коллекции Елизаветы II выполненную из бриллиантов, платины и жемчуга.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

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