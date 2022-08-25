В серьгах из бисера и на высоких каблуках: королева Максима посетила университет в Делфте

24 августа королева Нидерландов Максима в качестве почетного президента MIND Us в сопровождении министра образования, культуры и науки Робберта Дейкграафа, посетила рынок мероприятий "Приветственная неделя и вводная программа".

Мероприятие проходило в Делфтском техническом университете для новых студентов. В ходе этого рабочего визита королева обсудила важность психического здоровья студентов.

Но, несмотря на важность мероприятие, которое она посетила, все же нельзя не обратить внимания на потрясающий образ королевы. Максима посетила университет в образе от бельгийского бренда Maison Natan, который состоял из синих широких джинсов и коралловой блузы с огромными воланами на одном плече и прозрачными вставками.

Дополнили образ королевы Нидерландов темно-синие босоножки на высоких каблуках от бренда Miu Miu, коралловые длинные серьги из бисера от Miccy's Jewelz и оригинальный браслет в виде глаза от бренда Marianna Lemos. Завершили этот образ элегантная прическа, клатч из денима и макияж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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