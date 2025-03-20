В серьгах-кольцах и жакете со стегаными лацканами: Елена Зеленская побывала на Аландских островах

Елена Зеленская посетила Аландские острова. Она поблагодарила спикера парламента Йоргена Петтерссона и членов правительства за поддержку одного из масштабных проектов Фонда – восстановления и обустройства укрытий в школах и садах.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Восстановленные при поддержке Аландских островов укрытия начнут работать с началом нового учебного года. Они смогут обезопасить 5 тысяч детей.

"Финляндия имеет беспрецедентный опыт в строительстве бомбоубежищ, которые могут приютить более 90% населения страны. В свое время создание укрытий было для финнов вынужденным ответом на российскую агрессию. Поэтому они как никто понимают важность этого проекта для нас", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Во время этой поездки первая леди продемонстрировала деловой образ в темно-синем костюме, состоявший из удлиненного жакета со стеганными лацканами и брюк-клеш со стрелками. На талии был тканевый стеганый пояс в тон.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила черными остроносыми туфлями. У нее была аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и серьги-кольца в ушах.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на встрече с первой леди Финляндии Сюзанн Иннес-Стубб появилась в деловом темно-изумрудном костюме, бежевой блузе и с брошью-колоском.

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