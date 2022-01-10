В серьгах королевы Елизаветы II и принцессы Дианы: Кейт Миддлтон выбрала особенные украшения для новой фотосъемки

Уже второй день публика рассматривает новые портреты герцогини Кембриджской, которые были опубликованы в честь ее дня рождения. 9 января Кэтрин исполнилось 40 лет.
На новых портретных снимках Кэтрин запечатлена в красивых нарядах от бренда Alexander McQueen, а фото сделаны фэшн-фотографом итальянского происхождения Паоло Роверси.
Ранее он рассказывал, что, создавая фотографии он просил герцогиню танцевать, чтобы фото получились более естественными. Многим снимки очень понравились, Кейт хвалят и говорят, что она на фото выглядит как настоящая будущая королева.
Тщательно подбирались не только наряды для этого фотосета, но и украшения. На одном из фото герцогиня Кембриджская запечатлена в бриллиантовых серьгах королевы Елизаветы II. Их ей явно одолжила монарх из своей ювелирной шкатулки.
На втором фото Кейт в жемчужных серьгах принцессы Дианы. Они безупречно подчеркивают легкий и очень нежный образ супруги принца Уильяма на фото.
Вероятно, выбрав именно эти украшения, Кэтрин хотела подчеркнуть связь с этими двумя великими женщинами.
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