В серьгах королевы Елизаветы II и принцессы Дианы: Кейт Миддлтон выбрала особенные украшения для новой фотосъемки

В серьгах королевы Елизаветы II и принцессы Дианы: Кейт Миддлтон выбрала особенные украшения для новой фотосъемки

Уже второй день публика рассматривает новые портреты герцогини Кембриджской, которые были опубликованы в честь ее дня рождения. 9 января Кэтрин исполнилось 40 лет.

На новых портретных снимках Кэтрин запечатлена в красивых нарядах от бренда Alexander McQueen, а фото сделаны фэшн-фотографом итальянского происхождения Паоло Роверси.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Ранее он рассказывал, что, создавая фотографии он просил герцогиню танцевать, чтобы фото получились более естественными. Многим снимки очень понравились, Кейт хвалят и говорят, что она на фото выглядит как настоящая будущая королева.

королева Елизавета II / Getty Images

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Тщательно подбирались не только наряды для этого фотосета, но и украшения. На одном из фото герцогиня Кембриджская запечатлена в бриллиантовых серьгах королевы Елизаветы II. Их ей явно одолжила монарх из своей ювелирной шкатулки.

На втором фото Кейт в жемчужных серьгах принцессы Дианы. Они безупречно подчеркивают легкий и очень нежный образ супруги принца Уильяма на фото.

Принцесса Диана / Getty Images

Вероятно, выбрав именно эти украшения, Кэтрин хотела подчеркнуть связь с этими двумя великими женщинами.

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