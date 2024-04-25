В серьгах любимого бренда принцессы Кейт: королева Матильда появилась на церемонии

Мероприятие состоялось в Королевском дворце в Брюсселе. Фонд королевы Матильды поддерживает проекты, которые поощряют социальное предпринимательство среди молодежи, чтобы укрепить наиболее уязвимые из них.

Матильда появилась на церемонии в белоснежном костюме, который состоял из топа и широких брюк от Natan Couture. Свой образ Ее Величество дополнила золотыми серьгами Sezane (этот бренд любит носить и принцесса Уэльская), золотым браслетом на запястье и часами. Также она сделала укладку и легкий дневной макияж и надела очки для того, чтобы зачитать речь.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы видели королеву Матильду в красивом небесно-голубом наряде, когда она посещала Европейскую банковскую федерацию.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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