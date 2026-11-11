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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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В серьгах от Dior: герцогиня Сассекская выгуляла новые стильные украшения в Брюсселе

Меган Маркл сегодня вместе с принцем Гарри посетила Брюссель.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

На публике герцогиня Сассекская появилась в изысканном черном наряде, состоявшем из пальто от Sentaler и широких классических брюк, а также туфелях-лодочках на каблуках, а наше внимание привлекли серьги Меган.

На открытии мемориала «Потерянный экран» в Европейском парламенте, жена принца Гарри появилась в эффектных золотых серьгах.

Принц Гарри и Меган Маркл в Брюсселе / © Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл в Брюсселе / © Associated Press

Это массивные серьги U-образной формы (в виде скобы или звена) с гладкой полированной поверхностью, винтажные от Dior. Верхняя часть выполнена в виде небольшой прямоугольной перемычки, а сами серьги выглядят как двухцветный металл с глянцевым блеском.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл выглядела в этот день очень элегантно, а ее черный наряд соответствовал теме мероприятия, на которое они с принцем Гарри приехали.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские прибыли на открытие мемориала «Утраченный экран» в Европейском парламенте в Брюсселе.

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