- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 1 мин
В серьгах от Dior: герцогиня Сассекская выгуляла новые стильные украшения в Брюсселе
Меган Маркл сегодня вместе с принцем Гарри посетила Брюссель.
На публике герцогиня Сассекская появилась в изысканном черном наряде, состоявшем из пальто от Sentaler и широких классических брюк, а также туфелях-лодочках на каблуках, а наше внимание привлекли серьги Меган.
На открытии мемориала «Потерянный экран» в Европейском парламенте, жена принца Гарри появилась в эффектных золотых серьгах.
Это массивные серьги U-образной формы (в виде скобы или звена) с гладкой полированной поверхностью, винтажные от Dior. Верхняя часть выполнена в виде небольшой прямоугольной перемычки, а сами серьги выглядят как двухцветный металл с глянцевым блеском.
Меган Маркл выглядела в этот день очень элегантно, а ее черный наряд соответствовал теме мероприятия, на которое они с принцем Гарри приехали.
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские прибыли на открытие мемориала «Утраченный экран» в Европейском парламенте в Брюсселе.