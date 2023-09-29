В серьгах-пусетах и брюках травяного цвета: новый выход прессекретаря Байдена

Карин Жан-Пьер в последнее время появляется на работе в ярких вещах.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в очередном брифинге в Вашингтоне.

И на этот раз она предстала перед журналистами в наряде яркого цвета. На ней были брюки травяного оттенка с черным поясом с серебряной пряжкой, которые она сочеттала с бледно-розовой кофтой с воротником.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Карин дополнила фирменными кудрями, легким макияжем и серьгами-пусетами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз на работе Карин Жан-Пьер появилась в костюме цвета фуксии и цветочной блузке с декольте.

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