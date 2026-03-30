В серьгах-пусетах и с интересной брошью: Елена Зеленская посетила выставку в Далласе

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская посетила выставку «Культурные чудеса Украины», которая проходит в Публичной библиотеке Далласа. Ее создала местная община.

Здесь представлены вышивки и вышиванки, текстиль, керамика, резьба, ювелирные изделия, аутентичная одежда и галерея фотографий Украины. Отдельная часть экспозиции посвящена городу — побратиму Далласа — Харькову. В рамках выставки проходят концерты, кинопоказы и мастер-классы.

«Все бесплатно, как и сама библиотека Далласа, это пространство всегда открыто для тех, кто хочет узнать больше и получить знания из первоисточников.

Рада побывать здесь сегодня, поблагодарить руководство библиотеки и украинскую общину за труд и сотрудничество. Тем более, что для нашей встречи есть еще один повод: открываем в библиотеке Далласа украинскую книжную полку», — написала первая леди в соцсети.

Там Зеленская предстала в деловом черном костюме, состоящем из однобортного жакета и широких брюк, и в светло-голубой рубашке. У жены президента была аккуратная укладка и нежный макияж. Уши она украсила серьгами-пусетами, а к лацкану жакета прикрепила брошь с белой и голубыми бусинами.

