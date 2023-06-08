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В серьгах-ракушках от Prada: королева Нидерландов Максима посетила школу в Бразилии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
477
Время на прочтение
1 мин
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В серьгах-ракушках от Prada: королева Нидерландов Максима посетила школу в Бразилии

Королева Максима / Фото: Getty Images

52-летняя королева сделала акцент в этом образе на оригинальные украшения.

Королева Нидерландов Максима была в Бразилии в качестве специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию развития (UNSGSA) три дня.

В среду утром королева посетила школу Escola Classe 312 Norte в Бразилии, чтобы узнать больше о программе финансового образования BCB под названием Aprender Valor.

Для рабочего визита она надела лаконичную однотонную блузу молочного цвета и с декольте, которую сочетала с черно-белой юбкой миди от бренда Natan, от этого же бренда у нее были и босоножки. В руке Ее Величество держала белую сумку на длинной ручке от Marina Raphael. Главным украшением и акцентом образа королевы стали большие серьги от Prada в виде морских ракушек.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
477
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