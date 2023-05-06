В серьгах за почти 39 тысяч долларов: принцесса Беатрис на коронации своего дяди - короля Чарльза III

Принцесса решила не экономить на украшениях для столь важного и исторического события.
34-летняя принцесса Беатрис посетила сегодня, 6 мая, коронацию своего дяди - короля Чарльза III и его супруги королевы Камиллы. На мероприятие она пришла с мужем - итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци.
На Беатрис было яркое платье в насыщенном малиновом цвете от бренда Beulah London - однотонный наряд с рукавами-бучами А-образным силуэтом и поясом на талии.
Наряд она дополнила шляпой-ободком в коричневом цвете от бренда Emily-London, стоимость такого аксессуара 675 фунтов стерлингов (это около 853 долларов).
Также в руке Беатрис держала гламурный розовый клатч со стразами, а в ушах у нее сверкали серьги-кольца от Blaze с розовым сапфиром, рубеллитом и розовым опалом из 18-каратного розового золота за 30 833 фунтов стерлингов (это около 38 969 долларов).
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