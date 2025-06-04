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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
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В серо-голубом костюме и с новой брошью: Елена Зеленская с мужем вручила детям награды

Супруги Зеленских вручили детям первые награды «Майбутнє України».

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с украинскими детьми, которые пережили оккупацию, депортацию, потерю родных, оказывали помощь пострадавшим, а также поддерживают украинских воинов и занимаются волонтерством.

Президентские супруги вручили им новую награду «Майбутнє України». Теперь награждение этим отличием станет традиционным.

Елена и Владимир Зеленский / © Instagram Елены Зеленской

Елена и Владимир Зеленский / © Instagram Елены Зеленской

«Наши дети – это настоящее будущее Украины. Гордимся, что у нас есть такие люди с ценностями, с чувством правильного. Спасибо за ваши поступки, за вашу смелость. Самое главное – за ваше неравнодушие», – отметила первая леди.

Елена и Владимир Зеленский / © Instagram Елены Зеленской

Елена и Владимир Зеленский / © Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленская появилась в деловом костюме серо-голубого оттенка, состоявшего из удлиненного жакета и брюк-палаццо. Наряд она скомбинировала с остроносыми туфлями.

Елена и Владимир Зеленский / © Instagram Елены Зеленской

Елена и Владимир Зеленский / © Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж, уши украсила золотистыми серьгами-пусетами, а к лацкану жакета прикрепила брошь с одним белым и двумя голубыми бусинами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на фестивале Superhumans Reunion предстала в деловом костюме цвета крем-брюле, состоявшем из асимметричного жакета с пуговицами в тон и широких брюк со стрелками.

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Дата публикации
Количество просмотров
811
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