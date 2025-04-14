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В серо-голубом костюме и украшениях с большим жемчугом: императрица Масако с мужем посетила выставку
Императрица Японии в этот раз выбрала брючный костюм, который дополнила аксессуарами в тон.
Император Японии Нарухито и его супруга - императрица Масако - посетили Японский павильон в рамках международной выставки Expo 2025 Osaka, которая проходит в Осаке.
Там императрица появилась в деловом костюме серо-голубого оттенка, состоявшего из прямых брюк со стрелками и жакета с одной пуговицей и накладными клапанами для карманов. Лук Ее Величество дополнила шелковым топом в тон наряда и клатчем такого же оттенка.
Императрица Масако обула кожаные кремовые туфли на стойких каблуках и подобрала элегантные украшения с большим жемчугом. А еще у нее была собрана прическа и макияж с черными стрелками и розовой помадой.
Император Нарухито был одет в черный костюм, белую рубашку и полосатый галстук, который гармонично виглядел с образом его жены.
Напомним, императрица Масако в нежно-розовом клетчатом костюме с белой каймой предстала на открытии всемирной выставки Osaka Expo 2025 в Осаке.