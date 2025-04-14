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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

В серо-голубом костюме и украшениях с большим жемчугом: императрица Масако с мужем посетила выставку

Императрица Японии в этот раз выбрала брючный костюм, который дополнила аксессуарами в тон.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Император Нарухито и императрица Масако

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Японии Нарухито и его супруга - императрица Масако - посетили Японский павильон в рамках международной выставки Expo 2025 Osaka, которая проходит в Осаке.

Там императрица появилась в деловом костюме серо-голубого оттенка, состоявшего из прямых брюк со стрелками и жакета с одной пуговицей и накладными клапанами для карманов. Лук Ее Величество дополнила шелковым топом в тон наряда и клатчем такого же оттенка.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако обула кожаные кремовые туфли на стойких каблуках и подобрала элегантные украшения с большим жемчугом. А еще у нее была собрана прическа и макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Император Нарухито был одет в черный костюм, белую рубашку и полосатый галстук, который гармонично виглядел с образом его жены.

Напомним, императрица Масако в нежно-розовом клетчатом костюме с белой каймой предстала на открытии всемирной выставки Osaka Expo 2025 в Осаке.

Дата публикации
Количество просмотров
254
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