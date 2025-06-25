В серо-голубом жакете с поясом-шнурком и брошью-цветком: Елена Зеленская на деловой встрече

Питер Гэлб, Елена Зеленская и Кэри-Линн Уилсон / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская встретилась в Киеве с генеральным директором Метрополитен-оперы Питером Гелбом и дирижером Ukrainian Freedom Orchestra Кэри-Линн Уилсон. Первая леди поблагодарила их за поддержку с самого начала полномасштабного российского вторжения. Уже удалось реализовать стажировку для украинских художников в Метрополитен-опере и создание современной украинской оперы.

Кроме того, супруга президента поблагодарила за принципиальность Метрополитен-оперы относительно отказа от сотрудничества с российскими исполнителями, поддерживающими путинский режим.

Елена Зеленская, Кэри-Линн Уилсон и Питер Гэлб / © Instagram Елены Зеленской

«Украинская позиция: ограничения должны затронуть все российские произведения вообще — не должна иметь площадок культура, которую сделали своим рупором убийцы и захватчики. В то же время культура, которая защищает себя и право людей быть свободными и живыми на собственной земле — украинская культура, должна звучать как можно шире», — отметила первая леди.

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Зеленская также предложила Метрополитен-опере стать послом украинской современной и классической музыки.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На встрече Елена предстала в двухбортном пастельном серо-голубом жакете с поясом-шнурком, который она скомбинировала с черными широкими брюками и черными туфлями. К лацкану жакета первая леди прикрепила брошь KVITKA от украинского бренда GUZEMA.

Питер Гэлб, Елена Зеленская и Кери-Линн Уилсон / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж и завершила лук серьгами-пусетами.

Напомним, Елена Зеленская на концерте в столице предстала в деловом черном брючном костюме и слингбэках.

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