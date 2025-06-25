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В серо-голубом жакете с поясом-шнурком и брошью-цветком: Елена Зеленская на деловой встрече
Первая леди Украины выглядела красиво и стильно.
Елена Зеленская встретилась в Киеве с генеральным директором Метрополитен-оперы Питером Гелбом и дирижером Ukrainian Freedom Orchestra Кэри-Линн Уилсон. Первая леди поблагодарила их за поддержку с самого начала полномасштабного российского вторжения. Уже удалось реализовать стажировку для украинских художников в Метрополитен-опере и создание современной украинской оперы.
Кроме того, супруга президента поблагодарила за принципиальность Метрополитен-оперы относительно отказа от сотрудничества с российскими исполнителями, поддерживающими путинский режим.
«Украинская позиция: ограничения должны затронуть все российские произведения вообще — не должна иметь площадок культура, которую сделали своим рупором убийцы и захватчики. В то же время культура, которая защищает себя и право людей быть свободными и живыми на собственной земле — украинская культура, должна звучать как можно шире», — отметила первая леди.
Зеленская также предложила Метрополитен-опере стать послом украинской современной и классической музыки.
На встрече Елена предстала в двухбортном пастельном серо-голубом жакете с поясом-шнурком, который она скомбинировала с черными широкими брюками и черными туфлями. К лацкану жакета первая леди прикрепила брошь KVITKA от украинского бренда GUZEMA.
Зеленская сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж и завершила лук серьгами-пусетами.
Напомним, Елена Зеленская на концерте в столице предстала в деловом черном брючном костюме и слингбэках.