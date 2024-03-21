В серо-оранжевом аутфите: стильная королева Максима приехала в школу

Королева Нидерландов присутствовала на представлении KiKiD talk to me в школе Tobiasschool, которая поддерживается организацией MindUS и разрабатывает программы по вопросам психического здоровья для молодежи.

Ее Величество королева Максима является почетной покровительницей MindUS.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима была в оранжевом топе сером объемном пальто и широких брюках со стрелками, а обута в замшевые туфли-лодочки на каблуках. Королева дополнила образ крупными серьгами с цветами и жемчугом, несколькими кольцами, браслетами на запястье, сделала светлый маникюр и в руках держала серый клатч-конверт. У нее были распущены волосы и макияж на лице.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее королева Максима посетила конференцию по циркулярной экономике в Де Васиме в Неймегене. В тот раз на ней была золотая блузка, бронзовая юбка-карандаш с поясом на талии, золотые замшевые туфли-лодочки на каблуках и пальто Max Mara.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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