В серо-желтом платье и замшевых лодочках: королева Максима посетила мероприятие с мужем

Королева Нидерландов Максима вернулась из поездки в Колумбию домой и сразу же отправилась с мужем-королем на новое мероприятие.
Король Виллем-Александр и королева Максима встретились с мэром Амстердама Фемке Халсемой перед беседой с двумя амстердамскими группами о влиянии ситуации в секторе Газа и Израиле.
Максима была в серо-желтом платье от Natan Couture с вырезом "лодочка" и вязанным подолом, дополнив наряд темно-серыми лодочками на каблуках от Gianvito Rossi и маленьким серым клатчем под мышкой.
Королева собрала волосы в пучок, сделала насыщенный макияж глаз и дополнила образ массивными серьгами Dublo Esp. Также на запястьях у королевы было традиционно множество браслетов, а на пальцах несколько колец. Маникюр в этот раз Максима решила не делать.
Король также выглядел элегантно и был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку и красный галстук в принт.
Читайте также: