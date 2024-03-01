В серо-желтом платье и замшевых лодочках: королева Максима посетила мероприятие с мужем

Королева Нидерландов Максима вернулась из поездки в Колумбию домой и сразу же отправилась с мужем-королем на новое мероприятие.

Король Виллем-Александр и королева Максима встретились с мэром Амстердама Фемке Халсемой перед беседой с двумя амстердамскими группами о влиянии ситуации в секторе Газа и Израиле.

Королева Максима и король Виллем-Александр с Фемке Халсемой / Фото: Getty Images

Максима была в серо-желтом платье от Natan Couture с вырезом "лодочка" и вязанным подолом, дополнив наряд темно-серыми лодочками на каблуках от Gianvito Rossi и маленьким серым клатчем под мышкой.

Королева собрала волосы в пучок, сделала насыщенный макияж глаз и дополнила образ массивными серьгами Dublo Esp. Также на запястьях у королевы было традиционно множество браслетов, а на пальцах несколько колец. Маникюр в этот раз Максима решила не делать.

Королева Максима и король Виллем-Александр с Фемке Халсемой / Фото: Getty Images

Король также выглядел элегантно и был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку и красный галстук в принт.

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