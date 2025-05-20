- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
В сером блейзере и широких брюках: Кейт Бланшетт сходила на любимую выставку королевы Елизаветы II
Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила открытие цветочной выставки Chelsea Flower Show, которую так любила покойная королева Елизавета II.
Кейт приехала на выставку в голубой рубашке, сером удлиненном блейзере и объемных брюках с высокой талией и поясом. Она обула удобные черные кеды и надела солнцезащитные очки в белой оправе со светлыми линзами.
У Бланшетт были распущены светлые волосы и легкий макияж был на лице. Актриса непринужденно позировала фотографам, в руках при этом держала несколько буклетов.
Отметим, вчера вечером выставку посетили король Чарльз III и королева Камилла. Монарх обожает сад и все, что с ним связано. Также на выставке был и Дэвид Бекхэм, он общался с королем и королевой.