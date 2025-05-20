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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

В сером блейзере и широких брюках: Кейт Бланшетт сходила на любимую выставку королевы Елизаветы II

Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила открытие цветочной выставки Chelsea Flower Show, которую так любила покойная королева Елизавета II.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт приехала на выставку в голубой рубашке, сером удлиненном блейзере и объемных брюках с высокой талией и поясом. Она обула удобные черные кеды и надела солнцезащитные очки в белой оправе со светлыми линзами.

У Бланшетт были распущены светлые волосы и легкий макияж был на лице. Актриса непринужденно позировала фотографам, в руках при этом держала несколько буклетов.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Отметим, вчера вечером выставку посетили король Чарльз III и королева Камилла. Монарх обожает сад и все, что с ним связано. Также на выставке был и Дэвид Бекхэм, он общался с королем и королевой.

Королева Камилла, Дэвид Бекхэм и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла, Дэвид Бекхэм и король Чарльз / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
33
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