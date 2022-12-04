В сером блейзере и золотых серьгах: Елена Зеленская посетила открытие форума

В рамках мероприятия с участием общественных активистов, представителей международных организаций и министерств состоялись две тематические панели: "Самореализация через занятость" и "Новая формула обновления".

В выступлении Елена Зеленская акцентировала на термине "философия состоятельности", вынесенном в название форума.

"Состоятельность – это способность к осуществлению. И одновременно способность – это и наличие благоприятных условий, обстоятельств, которые помогают в осуществлении. Мне кажется, что это формула нашей сегодняшней дискуссии: какие условия должны быть созданы в государстве и обществе, чтобы каждый человек в Украине, в частности с инвалидностью, был способен жить по полной, реализовывать себя, не иметь барьеров", – сказала супруга президента.

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Первая леди напомнила, что в этот день, Международный день людей с инвалидностью, два года назад Глава государства подписал указ о создании Национальной стратегии безбарьерности. Этому предшествовала долгая дискуссия о равных правах и возможностях для всех граждан, которая началась весной 2020 года.

"Во время карантина через ковид каждый из нас получил опыт полной или частичной изоляции. Тогда Киевский международный институт социологии провел общенациональное исследование, что дало понимание, какие барьеры нужно преодолеть в первую очередь. Два года назад объединились эксперты и представители власти, гражданского общества и бизнеса. Совместными усилиями был сформирован уникальный для Украины документ — Национальная стратегия безбарьерности — и План действий к ней, ставший дорожной картой для министерств", — рассказала Елена Зеленская.

Участники форума обсудили новые подходы к самореализации из-за занятости, реабилитации и социальных услуг, восстановления и развития способности людей с инвалидностью, в том числе с учетом вызовов войны.

Фотографиями с мероприятия Елена Зеленская поделилась на своей странице в Instagram. На мероприятие первая леди приехала в черной водолазке, черных штанах и сером блейзере, дополнив лук золотыми серьгами, лаконичной прической и макияжем.

На этой неделе, напомним, мы видели Елену Зеленскую в Лондоне. Она встретилась там с королем Чарльзом и посетила прием королевы Камиллы в Букингемском дворце. И еще побывала на нескольких важных мероприятиях.

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Getty Images

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