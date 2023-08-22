В сером брючном костюме: Джилл Байден посетила Гавайи с мужем-президентом, после лесных пожаров

Чета Байденов прилетела на Гавайи через две недели после разрушительного пожара. Из самолета они вышли держась за руки.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прибыли на Гавайи в понедельник, 21 августа. В частности они посетили остров Мауи - наиболее пострадавший от лесных пожаров, в результате которых погибло по меньшей мере 114 человек, более 800 человек, по официальным данным, остаются пропавшими без вести. Визит президента состоялся через две недели после бедствия.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Во время визита на острова президентская чета пообещала помочь восстановить Мауи после разрушительных лесных пожаров.

Также Джо и Джилл Байден облетели на вертолете разрушенные районы и прошлись по сгоревшим улицам Лахайны.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

В сообщении в социальной сети X, которая ранее называлась Twitter, Байден сказал: "Это восстановление будет долгим и сложным. Но мы продолжим оставаться на местах, оказывая поддержку народу Гавайев столько, сколько потребуется".

This recovery will be long and challenging.



But we’ll continue to be on the ground, providing support to the people of Hawai’i for as long as it takes. pic.twitter.com/mPJK8P0Sh5 — President Biden (@POTUS) August 21, 2023

Для визита в этот штат президент надел синие штаны, голубую полосатую рубашку и синие кроссовки. также он дополнил свой лук любимыми солнцезащитными очками Ray-Ban.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди отдала предпочтение удобному брючному костюму серого цвета, который сочетала с белой футболкой и серыми кроссовками. Также она надела любимые золотые украшения и сделала лаконичный макияж.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

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