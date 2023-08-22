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В сером брючном костюме: Джилл Байден посетила Гавайи с мужем-президентом, после лесных пожаров

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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В сером брючном костюме: Джилл Байден посетила Гавайи с мужем-президентом, после лесных пожаров

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Чета Байденов прилетела на Гавайи через две недели после разрушительного пожара. Из самолета они вышли держась за руки.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прибыли на Гавайи в понедельник, 21 августа. В частности они посетили остров Мауи - наиболее пострадавший от лесных пожаров, в результате которых погибло по меньшей мере 114 человек, более 800 человек, по официальным данным, остаются пропавшими без вести. Визит президента состоялся через две недели после бедствия.

Джо и Джилл Байден / © Associated Press
Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Во время визита на острова президентская чета пообещала помочь восстановить Мауи после разрушительных лесных пожаров.

Также Джо и Джилл Байден облетели на вертолете разрушенные районы и прошлись по сгоревшим улицам Лахайны.

Джо и Джилл Байден / © Associated Press
Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

В сообщении в социальной сети X, которая ранее называлась Twitter, Байден сказал: "Это восстановление будет долгим и сложным. Но мы продолжим оставаться на местах, оказывая поддержку народу Гавайев столько, сколько потребуется".

Для визита в этот штат президент надел синие штаны, голубую полосатую рубашку и синие кроссовки. также он дополнил свой лук любимыми солнцезащитными очками Ray-Ban.

Джо и Джилл Байден / © Associated Press
Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди отдала предпочтение удобному брючному костюму серого цвета, который сочетала с белой футболкой и серыми кроссовками. Также она надела любимые золотые украшения и сделала лаконичный макияж.

Джо и Джилл Байден / © Associated Press
Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джо и Джилл Байден / © Associated Press
Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
227
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