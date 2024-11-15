В сером брючном костюме: королева София продемонстрировала безупречный образ на публике

Недавно отпраздновавшая 86-летие королева Испании продолжает активно работать. Она посетила на днях Институт Сан-Хосе по случаю 125-летия организации. Во время встречи королеву проинформировали о развитии института и всех новых проектах.

Королева София выбрала для нового появления на публике серый брючный костюм сочетая его с блузкой цвета морской волны и замшевыми ботинками на каблуках. У Софии был макияж на лице и фирменная укладка, она надела многочисленные украшения на шею и брошь-бабочку пришпилила к жакету, сделала французский маникюр и в руках держала небольшую сумку.

Королева София / Фото: Getty Images

Напомним, ее невестка королева Летиция на днях также посетила мероприятие во дворце Эль Пардо в Мадриде, куда приехала в стильном бордовом брючном костюме, сочетая его с лаковыми лоферами на устойчивых невысоких каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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