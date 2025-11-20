ТСН в социальных сетях

53
1 мин

В сером двубортном жакете и с брошью-цветком: новый деловой образ Елены Зеленской

Первая леди опубликовала в соцсети видео, посвященное Всемирному дню ребенка.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Сегодня, 20 ноября, отмечают Всемирный день ребенка. По этому случаю Елена Зеленская записала видео, в котором сообщила, что в этом году Украина впервые отмечает эту дату вместе со всем миром.

«Вопрос защиты детских прав стоит особенно остро сейчас, во время полномасштабного вторжения России в Украину. Ежедневно мы вынуждены бороться за право наших детей на жизнь, образование, счастливое и беззаботное детство. Для этого прилагают усилия украинские воины, педагоги, родители, правительственные и неправительственные институты», — отметила первая леди.

На видео Елена предстала в деловом образе. На ней был серый двубортный удлиненный жакет приталенного силуэта с клапанами для карманов. Из украшений она использовала лаконичные серьги-кольца и брошь Kvitka от Guzema Fine Jewelry. Свой аутфит Зеленская завершила аккуратной укладкой и нежным макияжем.

Напомним, Елена Зеленская во время онлайн-выступления на саммите продемонстрировала нежный образ в жакете небесно-голубого цвета.

53
