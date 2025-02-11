В сером джемпере и брюках в тон: Меган Маркл побывала на экскурсии в Уистлере

У Меган Маркл в Уистлере была индивидуальная развлекательная программа на Invictus Games 2025.
Герцогиня Сассекская побывала на экскурсии по музею аборигенских ремесел. В этот раз на публике Меган появилась в сером трикотажном джемпере и серых шерстяных широких брюках с высокой талией.
У нее были распущены волосы, красивый макияж подчеркивал черты лица, а на шее было знаменитое колье-гвоздь от Cartier. Герцогиня была улыбчивой и пребывала в отличном настроении, на публичных мероприятиях она ничуть не волнуется и наслаждается овациями, чувствуя себя, как рыба в воде, чего не скажешь про ее мужа принца Гарри.
Напомним, вчера супруги приняли участие в приветственном вечере в Уистлере – городе, который разделяет "Игры непокоренных" с Ванкувером.
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