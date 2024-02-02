В сером джемпере и джинсах: принцесса Мария-Олимпия побывала на тусовке в Лондоне

Знаменитая британка собрала друзей на вечеринку своего винного бренда Della Vite Valentine (бренда сестер Делевинь) в саду Ivy Chelsea Garden в Лондоне.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия приехала на пати в темно-сером джемпере и светло-черных джинсах, обула черные ботинки на плоской подошве и со шнуровкой и завершила образ едва заметным дневным макияжем и черным маникюром.

Вечеринку также посетила британская принцесса Беатрис. На тусовку Беатрис приехала в белой рубашке ME+EM, сером жилете с мягким узлом от Zara и в шерстяной юбке-миди тоже от Zara. Образ принцесса дополнила черными бархатными лоферами от Gucci.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

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