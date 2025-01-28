В сером кейп-пальто и с ободком на голове: королева Матильда на памятном мероприятии

Король и королева Бельгии присутствовали на памятных мероприятиях в честь 80-летия освобождения немецко-фашистского концентрационного лагеря смерти Освенцим-Биркенау в Польше.

Король Филипп и королева Матильды зажгли свечи во время главного торжества по случаю 80-й годовщины освобождения немецкого концлагеря. Поделились и несколькими фото в своем Instagram.

Королева Матильда, король Чарльз, король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Associated Press

Королева Матильда приехала на мероприятие в сером платье миди и сером кейп-пальто и с ободком на голове. На мероприятии она сидела рядом с королем Чарльзом III.

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"Сегодня король и королева вместе с представителями около 50 других стран отмечают 80-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря смерти Освенцим. Лагерь смерти стал символом массового уничтожения невинных мирных жителей.

Королева Матильда, король Чарльз и король Фредерик X / Фото: Associated Press

Давайте не забывать эту темную страницу в истории человечества, особенно во времена, когда антисемитизм и преступления на почве ненависти все еще существуют", - говорится в сообщении дворца.

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