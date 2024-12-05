В сером костюме Dior: королева Камилла вместе с Брижит Макрон посетила литературную премию в Лондоне

Супруга президента Франции Брижит Макрон прибыла в Лондон и встретилась с королевой Камиллой.
Первая леди Франции приветствовала королеву Камиллу на церемонии вручения премии "Entente Litteraire" в резиденции посла Франции в Лондоне.
Супруга короля Чарльза в очередной раз продемонстрировала свою приверженность грамотности и литературе.
На церемонии была вручена премия за книги, предназначенные для подростков и молодых людей. Премия также направлена на то, чтобы пролить свет на франко-британский литературный талант, показав особую связь чтения, которая существует между двумя странами. Премия новая, она была учреждена только в 2023 году после официального запуска во время государственного визита короля Чарльза и королевы Камиллы во Францию в сентябре того же года, пишет People.
Королева появилась на церемонии в элегантном юбочном костюме от Dior серого цвета, дополнив образ серьгами-висюльками с жемчугом, несколькими любимыми браслетами, сделала выразительный макияж и укладку.
Днем ранее Камилла посетила государственный банкет в Букингемском дворце в честь приезда эмира Катара в Лондон. Там Ее Величество блистала в красном бархатном платье, которое уже носила ранее.
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