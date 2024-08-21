В сером костюме и идеально начищенных туфлях: король Чарльз встретился с семьями посте трагедии в Саутпорте

Король Чарльз посетил Саутпорт (город в графстве Мерсисайд Великобритании), чтобы выразить свою поддержку близким погибших в результате жуткой трагедии, произошедшей 29 июля.

Трагедия произошла в детском танцевальном клубе. В результате две девочки погибли на месте, а еще одна скончалась в больнице. Двое взрослых, пытавшиеся защитить детей, также были серьезно ранены. 17-летний подозреваемый был задержан полицией.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз выразил свою поддержку семьям и обществу, пострадавшим от гибели трех девочек, на танцевальном занятии. Монарх провел частную встречу с семьями и некоторыми детьми, которые были тогда на танцах. После король провел время с членами сообщества Саутпорта в ратуше. Он также осмотрел место, куда люди приносили цветы и игрушки в память о погибших детях.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Вспоминая Бебе Кинг, Элси Дот Стэнкомб и Элис Дасильву Агиар.

Король находился в Саутпорте, чтобы выразить свою постоянную поддержку тем, кто пострадал от нападения 29 июля и последовавших за ним беспорядков", - гласит сообщение в Instagram королевской семьи.

Король Чарльз выглядел печальным, был в светло-сером костюме, белой рубашке и сером галстуке в принт. Обут монарх был в идеально начищенные туфли. В город он приехал из Шотландии, где в замке Балморал проводит свои летние каникулы.

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