В сером костюме и лоферах: стильная королева Летиция на деловом мероприятии

На мероприятие, организованное в отеле Elba Madrid Alcala в сотрудничестве с Фондом ONCE и Министерством социальных прав, королева Летиция приехала в сером двубортном брючном костюме-двойке, идеально подходящем для официального мероприятия.

Под жакет Летиция надела черный топ с кружевной отделкой, обула кожаные лоферы на низких квадратных каблуках, в руках держала черную кожаную сумку на короткой ручке. Блестящие волосы королевы были распущены, она сделала макияж в теплых розовых оттенках, надела миниатюрные золотые серьги-колечки и кольцо Coreterno на указательный палец.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Днем ранее Летиция вместе со своим мужем королем Филиппом VI посетила Барселону, где они присутствовали на гала-концерте премии "Планета 2024" в Национальном музее искусств в Каталонии, посетили гала-концерт премии "Планета 2024".

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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