Общество
132
1 мин

В сером костюме и на высоких каблуках: Мелания Трамп выступила на саммите в Вашингтоне

Первая леди США эффектно выглядела на мероприятии.

Алина Онопа
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп выступила в Вашингтоне на саммите глобальной коалиции "Воспитание будущего вместе", которую она начала во время 80-й сессии Генассамблеи ООН, чтобы объединить страны вокруг расширения возможностей детей благодаря образованию и технологиям.

Первая леди предстала там в твидовом сером костюме от Dolce & Gabbana, который состоял из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, а также в черном джемпере. Наряд она дополнила черными кожаными туфлями на высоких каблуках.

Мелания сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс, с плотным тональным кремом темного оттенка и блестящей нежно-розовой помадой на губах.

Напомним, в саммите также приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская, которая предстала в карамельном наряде.

