В сером костюме и на высоких каблуках: Мелания Трамп выступила на саммите в Вашингтоне
Первая леди США эффектно выглядела на мероприятии.
Мелания Трамп выступила в Вашингтоне на саммите глобальной коалиции "Воспитание будущего вместе", которую она начала во время 80-й сессии Генассамблеи ООН, чтобы объединить страны вокруг расширения возможностей детей благодаря образованию и технологиям.
Первая леди предстала там в твидовом сером костюме от Dolce & Gabbana, который состоял из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, а также в черном джемпере. Наряд она дополнила черными кожаными туфлями на высоких каблуках.
Мелания сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс, с плотным тональным кремом темного оттенка и блестящей нежно-розовой помадой на губах.
Напомним, в саммите также приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская, которая предстала в карамельном наряде.