В сером костюме и на высоких шпильках: красивая Мелания Трамп в избирательном штабе

Мелания Трамп поддержала мужа Дональда Трампа во время его выступления в штабе в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, откуда они наблюдали за выборами.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Там Дональд объявил свою победу на выборах. К тому времени, по подсчетам, у него было 267 голосов из 270 необходимых, подсчеты еще продолжаются.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Первая леди появилась в стильном образе. На ней был серый костюм из шерсти от Dior, состоявший из двухбортного приталенного жакета с черными пуговицами и юбки длины миди.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Наряд Мелания дополнила черными остроносыми туфлями на высоких шпильках.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

У нее была аккуратная укладка с легкими локонами, макияж с акцентом на глазах и длинный молочный маникюр. На пальцах красовались кольца. Она выглядела стройно и изысканно.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что королева Елизавета II говорила о Дональде Трампе.

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