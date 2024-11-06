В сером костюме и на высоких шпильках: красивая Мелания Трамп в избирательном штабе

Жена кандидата в президенты США от Республиканской партии нарядом сдержанного цвета подчеркнула стройную фигуру.
Мелания Трамп поддержала мужа Дональда Трампа во время его выступления в штабе в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, откуда они наблюдали за выборами.
Там Дональд объявил свою победу на выборах. К тому времени, по подсчетам, у него было 267 голосов из 270 необходимых, подсчеты еще продолжаются.
Первая леди появилась в стильном образе. На ней был серый костюм из шерсти от Dior, состоявший из двухбортного приталенного жакета с черными пуговицами и юбки длины миди.
Наряд Мелания дополнила черными остроносыми туфлями на высоких шпильках.
У нее была аккуратная укладка с легкими локонами, макияж с акцентом на глазах и длинный молочный маникюр. На пальцах красовались кольца. Она выглядела стройно и изысканно.
Напомним, ранее мы писали, что королева Елизавета II говорила о Дональде Трампе.
Читайте также:
- Мелания Трамп в день президентских выборов: сравниваем образы разных лет первой леди США
- Была элегантной и женственной: вспоминаем образы Мелании Трамп в день инаугурации 2017 года
- Мелания Трамп: десять неожиданных фактов, отличающих ее от других первых леди США