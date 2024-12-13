В сером костюме и на высоких шпильках: Мелания Трамп с мужем побывала на фондовой бирже

Новоизбранный президент США Дональд Трамп посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) со своей женой Меланией. Это было после того, как Дональд во второй раз стал "Человеком года" по версии TIME.

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Он был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук цвета бургунди с принтом.

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Мелания выбрала для своего выхода деловой серый костюм в полоску, состоявший из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, а также белую рубашку. Аутфит она дополнила серыми замшевыми туфлями на высоких шпильках.

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Госпожа Трамп сделала укладку с легкими локонами, макияж смоки-айс и с шоколадной помадой и длинный молочный маникюр.

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на избирательном участке появилась в платье с принтом polka dot и солнцезащитных очках.

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