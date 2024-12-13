В сером костюме и на высоких шпильках: Мелания Трамп с мужем побывала на фондовой бирже

Жена новоизбранного президента США продемонстрировала красивый деловой лук.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) со своей женой Меланией. Это было после того, как Дональд во второй раз стал "Человеком года" по версии TIME.
Он был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук цвета бургунди с принтом.
Мелания выбрала для своего выхода деловой серый костюм в полоску, состоявший из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, а также белую рубашку. Аутфит она дополнила серыми замшевыми туфлями на высоких шпильках.
Госпожа Трамп сделала укладку с легкими локонами, макияж смоки-айс и с шоколадной помадой и длинный молочный маникюр.
Напомним, Мелания Трамп на избирательном участке появилась в платье с принтом polka dot и солнцезащитных очках.
Читайте также:
- Мелания Трамп в день президентских выборов: сравниваем образы разных лет первой леди США
- Была элегантной и женственной: вспоминаем образы Мелании Трамп в день инаугурации 2017 года
- Мелания Трамп: десять неожиданных фактов, отличающих ее от других первых леди США