В сером костюме и питоновых сапогах: Анна Винтур получила награду на приеме у короля Чарльза

Его Величество король вручил Анне Винтур орден Кавалеров Почета за заслуги в моде.

В Букингемский дворец редактор приехала в сером юбочном костюме в клетку, который состоял из ассиметричного удлиненного жакета, под которым был молочно-белый топ и юбки миди, и обута в высокие сапоги серого цвета из кожи питона. У нее на шее было два ожерелья из камней разного размера, а на лице были большие солнцезащитные очки. Сняв аксессуар во время награждения, госпожа Винтур заявила королю, что не прекратит работать.

Анна Винтур в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

75-летняя Дама Анна Винтур наиболее известна как многолетний главный редактор Vogue, должность, которую она занимает с 1988 года.

Анна Винтур в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

За заслуги в сфере моды она вошла в число почетных кавалеров в честь Дня рождения короля в 2023 году, присоединившись к даме Джуди Денч, сэру Элтону Джону, Дэвиду Хокни и сэру Полу Маккартни. Она сказала: "Это еще больше убеждает меня в том, что мне еще многое предстоит сделать".

"Поздравляем Даму Анну Винтур!

Сегодня в Букингемском дворце король вручил легендарному главному редактору @voguemagazine орден Кавалеров Почета за заслуги в моде", - говорится в сообщении дворца в Instagram под фото.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Анна Винтур сделала необычное предложение принцессе Уэльской Кейт.

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