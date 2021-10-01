В сером костюме и полосатой рубашке: деловой образ Марины Порошенко

Экс-первая леди Украины сочетала в своем луке брючный костюм и нежную рубашку.

Недавно Марина Порошенко создала свой аккаунт в Instagram и начала там публиковать фотографии из своей жизни.

На днях она приняла участие в праздновании 100-летия Национального института рака и выложила снимки из мероприятия в своем фотоблоге. Там она выступила с речью.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

"100 лет медицинских и научных достижений. 100 лет отчаянной борьбы за жизнь каждого пациента. Искренне поздравляю коллектив Национального института рака с этой знаменательной датой!" — написала Марина Анатольевна.

Госпожа Порошенко продемонстрировала деловой аутфит. На ней был серый костюм, состоящий из приталенного жакета и брюк, и светло-розовая рубашка в полоску и с белым воротником.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Экс-первая леди сделала укладку с локонами и нежный макияж. В ушах у нее были жемчужные серьги.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Напомним, недавно Марина вместе с детьми приготовила для мужа Петра Порошенко на его день рождения сюрприз — вечер незабываемых эмоций. Как все было, она показала в соцсети.

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